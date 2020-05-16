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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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Что произошло за день: суббота, 16 мая

Самый низкий прирост заболеваемости коронавирусом в России с 1 мая и планы по возобновлению авиаперелетов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19. За сутки выявлены 9 200 заболевших в 83 регионах. Общее число зараженных достигло 272 043 человек, темпы прироста снизились до рекордных +3,5%. Россия закрепилась на втором месте после США по числу пациентов с COVID-19.

- Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился ниже 0,8. За сутки в столице коронавирус нашли у 3 505 человек (минимум с начала мая). Роспотребнадзор считает, что при коэффициенте ниже 0,8 можно переходить ко второму этапу смягчения ограничений, однако в Москве еще не приступили к первому. Первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что до 21-22 мая об этом говорить рано.

- В Минтрансе РФ выразили надежду на возобновление международных авиаперевозок в июле. Министр Евгений Дитрих заявил, что перед этим в июне планируется возобновить внутренние перелеты. Он высказался против социального дистанцирования в самолетах, так как это приведет к росту цен. В министерстве считают, что железнодорожные пассажирские перевозки могут восстановиться к осени.

- Четыре человека задержаны по делу о публикации портретов Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов. СКР раскрыл личности каждого из задержанных и сообщил, что один из подозреваемых - Вячеслав Круглов из Ульяновска - в 2017 и 2018 годах был судим за преступление экстремистского характера и кражу.

- В регионах начались проверки из-за проблем с выплатами медикам, лечащим пациентов с COVID-19. В частности, прокуратура Мурманской области проверяет информацию о случаях оплаты работы медперсонала по часам, СКР сообщил о проверке в учреждениях в Рязанской и Владимирской областях. Власти Краснодарского края из-за неполных выплат медработникам решили уволить главврача больницы в Армавире. Минкомсвязи РФ создало на Едином портале госуслуг форму для жалоб врачей и медработников на проблемы с надбавками.

- В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски. Первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что маски, которые производит Москва по себестоимости 7 рублей, уходят врачам и коммунальщикам. Для остальных маски закупают, в том числе, в Китае, где они стоят, по словам Немерюка, около 26 рублей 40 копеек без учета накладных расходов.

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