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В Минтрансе РФ заявили о возможном восстановлении железнодорожных перевозок к осени

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ надеется на восстановление пассажирских железнодорожных перевозок к осени этого года, если не будет новой волны COVID-19, заявил журналистам замглавы ведомства Владимир Токарев.

"Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время, я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток", - сказал он в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу.

"Сейчас падение составляет на уровне пригород - 71%, дальние - 74%, год к году. Вопрос как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии", - добавил Токарев.

По данным РЖД, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в апреле 2020 года упали на 77% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 1,8 млн человек. Пригородные перевозки снизились на 69%, до 28,5 млн человек.

Минтранс РФ коронавирус

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