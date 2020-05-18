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Собравшимся на границе РФ мигрантам из Узбекистана в виде исключения разрешили уехать

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Узбекским гражданам, скопившимся на российско-казахстанской границе, дано разрешение, в виде исключения, выехать на родину через территорию Казахстана.

Как подчеркнул генконсул Узбекистана в Татарстане Фариддин Насриев, это не означает, что "если завтра приедут другие, то их тоже пропустят". Он напомнил, что разрешению предшествовали переговоры с Казахстаном и Россией на правительственном уровне. Для официального выезда на родину выходцам из Узбекистана необходимо регистрироваться на чартерные рейсы.

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Граждане Узбекистана будут вывезены на родину автобусами. Легковые автомобили, на которых они прибыли к границе, им придется оставить на спецстоянке.

Накануне в пресс-службе правительства Самарской области "Интерфаксу" сообщили, что решением выезда из РФ узбекских и таджикских граждан, скопившихся в приграничной зоне в надежде вернуться домой, займется комиссия с участием представителей России, Казахстана и Узбекистана.

В Самарскую область на автомобилях приехали около 600 узбекских граждан и ожидают решения о возврате на родину. Власти региона РФ подчеркивают, что мигранты руководствуются недостоверной информацией об открытии границ.

Кроме того, около пограничного пункта на территории Оренбургской области находятся несколько сотен мигрантов, которые хотели бы попасть домой через российско-казахстанскую границу. По данным оренбургского Минздрава, на границу прибыло порядка 500 человек.

Самарская область Узбекистан коронавирус Таджикистан Казахстан

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