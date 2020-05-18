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Путин позвонил Алиеву по поводу скопления граждан Азербайджана в Дагестане

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, желающих выехать домой.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ с руководством и представителями общественности Дагестана сообщала, что ситуацию с коронавирусом в республике осложняет скопление иностранных граждан на границе с Азербайджаном.

В РоссииДополнительные проблемы с COVID-19 в Дагестане возникли из-за скопления людей на госграницеЧитать подробнее

"Особенность эпидситуации в республике - это большое количество граждан другой страны - Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границ. МЧС создали там необходимые условия, спасибо им большое, но эти люди накапливаются. Эти люди должны бы вернуться на родину, пока у них такой возможности нет", - сказала Попова.

Глава Дагестана Владимир Васильев предложил систематизировать переходы через границу граждан России и Азербайджана для недопущения распространения инфекции.

"Было бы хорошо, если бы нам удалось скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан переходят с одной стороны на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан", - сказал Васильев.

Владимир Путин Азербайджан Ильхам Алиев Дагестан

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