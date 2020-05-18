Осужденные за теракт в метро Петербурга будут судиться с УФСИН из-за условий в СИЗО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Колпинский суд Петербурга рассмотрит иски к региональному управлению ФСИН, поданные двумя осужденными за теракт в метро из-за недовольства условиями содержания, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Согласно иску, 12 марта 2019 года осужденный на 28 лет Акрам Азимов был помещен в СИЗО-1 "Кресты", где он находится до сих пор. С момента заключения под стражу у него якобы нет возможности общаться с женой и отцом в достаточном объеме, поскольку цензура СИЗО не пропускает многие его письма, а до октября 2019 года ему также отказывали в телефонных разговорах с семьей.

Кроме того, говорится в иске, с 13 по 24 марта 2019 года осужденный содержался в камере с девятью людьми, большинство из которых курили, но вытяжка не работала, а функцию вентиляции выполняла форточка размером 25 на 140 см, и из-за нехватки свежего воздуха "Азимов испытывал страдания". С 24 марта фигуранта перевели в другую камеру, которая ему тоже не понравилась, так как "не работала вытяжка, отсутствовала питьевая вода, и он был вынужден пить воду из-под крана, которая резко пахла хлором".

Кроме того, Азимов имеет претензию к УФСИН из-за раннего подъема и позднего засыпания, что "вызвало хронический недосып и утомляемость, он периодически засыпал на судебных заседаниях". В дни доставки в суд осужденный оставался без горячей пищи, и ему приходилось довольствоваться сухим пайком. В суде Азимов находился в камере аквариумного типа с еще пятью людьми - "все были вынуждены дышать несвежим воздухом по причине отсутствия нормальной вентиляции".

"Все вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытку", - отмечается в пресс-релизе.

Истец просит суд обязать УФСИН устранить указанные нарушения и взыскать с ответчика компенсацию в 238 170 рублей.

Почти такой же иск поступил от еще одного фигуранта дела - Мухамадюсупа Эрматова. К производству иски пока не приняты, добавили в пресс-службе.

10 декабря 2019 года суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в петербургском метро, совершенном в 2017 году. Организатор взрыва Аброр Азимов был осужден на пожизненный срок, остальные 10 фигурантов получили от 19 до 28 лет колонии. Решение суда было обжаловано, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Теракт в метро

Как установили Следственный комитет РФ и суд, теракт в метро 3 апреля 2017 года совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который заложил два взрывных устройства, изготовленных членами террористического сообщества. Одну из бомб он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", но самодельное взрывное устройство не взорвалось, поскольку было своевременно найдено и обезврежено.

Вторую бомбу Джалилов оставил при себе, она сработала в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт"; в результате погибли 16 человек, в том числе и сам предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

Следствие предполагает, что к организации теракта причастна запрещенная в РФ террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада"), заказчиком теракта был глава организации - уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров (Абу Салох), который был заочно арестован в России и объявлен в розыск. Также заочно арестован его заместитель, инструктор в лагере боевиков, где проходил подготовку Джалилов, гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов.