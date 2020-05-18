Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Падающий суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ на фоне осложнения ситуации в Дагестане и смерть актера Мишеля Пикколи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тыс. человек. Темпы прироста опустились до +3,17%, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился до 0,73, по России - до 0,90. Михаил Мишустин объявил, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ остановлен, и сообщил, что к смягчению ограничений готовы 27 регионов.

- Не улучшается ситуация с коронавирусом в Дагестане. Владимир Путин провел специальное совещание по поводу проблемного субъекта: там более высокая доля COVID-пневмоний, чем в целом по РФ, больше пожилых заболевших. Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий, чтобы остановить распространение вируса в регионе, а Минздрав РФ считает необходимым направить в республику дополнительные силы. Особые сложности на фоне пандемии в Дагестане возникли из-за скопления на границе азербайджанцев, которые хотят вернуться на родину. Эту тему Путин обсудил с президентом соседнего государства.

- Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе. Как сообщил "Коммерсантъ", их можно получить на сайтах для оплаты штрафов по уникальному идентификатору начислений. Прокуратура начала проверку.

- В странах Бенилюкс наложен арест на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Суд Гааги принял такое решение в рамках спора экс-акционеров компании ЮКОС и РФ. "Союзплодоимпорт", который от имени государства распоряжается брендами популярных российских водок, намерен обжаловать это решение.

- Минтруд решил увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год. В ведомстве уверяют, что это не затронет тех россиян, кто такие пенсии уже получает. Почти 99% новых "накопительных" пенсионеров это тоже никак не коснется.

- Умер звезда французского кино Мишель Пикколи. Лауреату Каннского и Берлинского кинофестивалей, обладателю нескольких "Сезаров" было 94 года. Пикколи снимался у Луиса Бунюэля, Жан-Люка Годара, Коста-Гавраса, Альфреда Хичкока.