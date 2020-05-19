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Путин ответил Армении и Белоруссии по поводу введения единого тарифа на транспорт газа

Путин ответил Армении и Белоруссии по поводу введения единого тарифа на транспорт газа
Президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Во вторник проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, оно проводится в формате видеоконференции.

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Открывая заседание, президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поднял вопрос о тарифообразовании на транспорт газа по территории стран ЕАЭС. "С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, о необходимости формирования в ЕАЭС общего рынка энергоресурсов и единого похода к образованию цен на газ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ответ на это Путин заявил, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.

Пока такой уровень интеграции не достигнут, "цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал".

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Путин напомнил, что вопрос формирования тарифов на транзит и транспорт газа включен в проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По мнению Путина, вопрос следует исключить из проекта Стратегии.

"Если позиция наших армянских и белорусских друзей останется без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее. Обсуждение подходов к ценообразованию на газ можно продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", - предложил Путин.

По его словам, позицию России поддерживают Казахстан и Киргизия. "Имеется формула, которую поддерживают три страны - Россия, Казахстан и Кыргызстан. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее, на переговорах о формировании рынка ЕАЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения. Если бы они могли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще", - сказал Путин.

Владимир Путин ЕАЭС Белоруссия Армения

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