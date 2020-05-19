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Минздрав РФ приостановил плановые вакцинации на период коронавируса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вакцинация на период распространения коронавируса в РФ приостановлена, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса, достаточно большая нагрузка на иммунитет, принято решение на этот период приостановить привычный календарь (прививок), ибо все прививки являются воздействием на иммунную систему человека, и реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична", - сказал Гриднев во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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Он также сообщил, что после появления вакцины от коронавируса Минздрав будет определяться с возможным расширением календаря прививок.

Вместе с тем ранее Минздрав давал разъяснение, что решение о продолжении или прекращении вакцинации должны принимать регионы в зависимости от эпидобстановки.

Специалисты Минздрава предупреждали об опасности остановки вакцинации: из-за этого могут возникнуть вспышки паротита, кори, а в некоторых регионах это уже происходит.

Минздрав РФ Олег Гриднев

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