Минздрав РФ приостановил плановые вакцинации на период коронавируса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вакцинация на период распространения коронавируса в РФ приостановлена, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса, достаточно большая нагрузка на иммунитет, принято решение на этот период приостановить привычный календарь (прививок), ибо все прививки являются воздействием на иммунную систему человека, и реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична", - сказал Гриднев во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он также сообщил, что после появления вакцины от коронавируса Минздрав будет определяться с возможным расширением календаря прививок.

Вместе с тем ранее Минздрав давал разъяснение, что решение о продолжении или прекращении вакцинации должны принимать регионы в зависимости от эпидобстановки.

Специалисты Минздрава предупреждали об опасности остановки вакцинации: из-за этого могут возникнуть вспышки паротита, кори, а в некоторых регионах это уже происходит.