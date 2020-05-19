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Дистанционная торговля лекарствами в России начнется с июня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что принятое постановление правительства позволит уже в начале июня начать дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Об этом министр сказал на совещании у президента по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы во вторник.

Ранее на совещании президент Владимир Путин потребовал довести до конца решение вопроса с дистанционным заказом безрецептурных лекарств, отметив, что вся нормативная база для этого есть.

"Чувствительный, важный вопрос для людей, особенно пожилых, это дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта. Соответствующий указ мною подписан еще 17 марта. Мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось", - заявил глава государства.

"Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе и доложить, когда уже у наших граждан появится, наконец, возможность заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведен до логического разрешения", - отметил президент. Он подчеркнул, что "выпущена вся необходимая нормативная база".

Правила дистанционной продажи лекарств

Накануне, 18 мая, сообщалось, что правительство утвердило правила для аптек по дистанционной продаже и доставке лекарств. "Для того, чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Важные условия для дистанционной торговли лекарствами - это "наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги".

Михаил Мурашко Минздрав Владимир Путин

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