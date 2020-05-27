Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.

Разрешения получили три крупные сети.

Аптека может продавать лекарства дистанционно, если для них не нужен рецепт, а у аптеки есть лицензия на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора.

Правительство утвердило правила по дистанционной продаже и доставке лекарств 18 мая. Чтобы получить разрешение, нужно отправить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их за пять дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону и доставлять лекарства. Для торговли потребуется содержать сайт или мобильное приложение и сотрудничать с курьерами.

Аптека не сможет подать заявление, если ее лицензия действует меньше года.