Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса

Непосредственно производить вакцину банк не собирается

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, банк разработкой и производством вакцины заниматься не будет.

17 мая стало известно, что Сбербанк 15 мая зарегистрировал 100%-ную "дочку" ООО "Иммунотехнологии". "Фармацевтический вестник" со ссылкой на источник сообщил, что компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Уставный капитал компании составил 50 млн рублей, направлениями ее деятельности были названы научные разработки, производство фармацевтических субстанций и готовых лекарств, а также оптовая торговля ими.

"Я бы сейчас не хотел на эту тему глубоко распространяться, но у нас есть просьба со стороны правительства, мы очень плотно совместно с министерством здравоохранения работаем над темой поддержки организации производства вакцины в стране. Поэтому наша задача - помочь лабораторные исследования российской вакцины перенести на производство наших компаний-партнеров, потому что все наши компании фармацевтические, они все являются нашими партнерами", - объяснил Греф 19 мая.

Сбербанк для себя определил ключевыми направлениями в борьбе с коронавирусом поддержку медицинских учреждений, а также проектную работу. "Мы для себя поставили в качестве основной задачи выработку радикального средства для преодоления этого кризиса. Такого рода средством является как раз вакцина", - сказал Греф.

Он напомнил, что топ-менеджеры Сбербанка пожертвовали на борьбу с коронавирусом свою зарплату за апрель. Также банк открыл сбор средств на изобретение вакцины, банк удваивает от себя размер пожертвований каждого участника. Всего Сбербанк планирует направить на работу над вакциной 3 млрд рублей.

"Эта работа ведется в рамках этого направления нашей деятельности, в строгой координации с министерством здравоохранения. Она носит такой проектный характер на период этой проблемы", - заключил Греф.