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Что произошло за день: вторник, 19 мая

Возвращение Мишустина, взрыв в лаборатории центра радиологии в Обнинске и невнятные формулировки правительства

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы кабмина. Премьер-министр выписан из больницы и уже работает в Доме правительства.

- Число выявленных в РФ случаев коронавируса вплотную приблизилось к 300 тысячам. За сутки количество заболевших выросло на 9263. Коэффициент распространения COVID-19 в РФ продолжает снижаться. Эксперты констатируют, что распространение коронавируса - это часть эволюции.

- Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам. Президент раскритиковал кабмин за то, что в постановлении не были прописаны ясные и прозрачные принципы и способы доведения этих выплат до адресатов. Между тем, в РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с коронавирусными больными. Дело возбуждено в Армавире.

- Минздрав РФ приостановил плановые вакцинации на период коронавируса. Ведомство подчеркивает, что окончательное решение должны принимать регионы в зависимости от эпидобстановки. Эксперты ранее предупреждали, что остановка вакцинаций грозит вспышками паротита, кори и других болезней.

- В лаборатории центра радиологии в Обнинске произошел взрыв. ЧП произошло при промывке реактора органического синтеза. В результате взрыва пострадал аппаратчик фармацевтического предприятия. Он доставлен в больницу с ожогами.

- Россию избрали в Исполком ВОЗ. В него входят 34 представителя разных стран, специалисты в сфере здравоохранения. Срок полномочий в этом органе ВОЗ составляет три года.

- Сбербанк собрался сократить свое присутствие в международном бизнесе. Герман Греф подчеркнул, что это будет сделано в рамках ранее принятых решений, а не из-за распространения коронавируса.

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