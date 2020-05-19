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Коэффициент распространения инфекции COVID-19 в РФ продолжил снижаться

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции (Rt) в России продолжает снижаться и во вторник составляет 0,89 (накануне - 0,90, 17 мая - 0,91). В Москве Rt он составил 0,72 (накануне - 0,73, 17 мая - 0,77, 16 мая - 0,78).

Коэффициент рассчитан исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он еще не перешагнул обозначенную Роспотребнадзором первую планку в 1,0 (сейчас составляет 1,05).

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). Москва, несмотря на Rt ниже 0,8, на практике еще не перешла даже к I этапу.

Хроника 09 января – 19 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

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