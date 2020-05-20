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Сахалинец заплатит 300 тыс. руб. штрафа за фейк о неэффективной борьбе с коронавирусом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Житель Южно-Сахалинска оштрафован на 300 тыс. рублей за публичное распространение ложной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в среду.

Пандемия коронавируса

Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Поскольку мужчина полностью признал свою вину и удалил видео со своим заявлением из интернета, суд, с учетом позиции гособвинителя, решил оштрафовать его на 300 тыс. рублей, отмечается в сообщении. "Приговор не вступил в законную силу", - добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось ранее, 27 апреля 2020 года житель областного центра прибыл на Сахалин авиарейсом Бангкок - Шанхай - Южно-Сахалинск. Во время стоянки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска он записал на мобильный телефон комментарий о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты лишь по прилете в областной центр, а действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население.

После этого он распространил видеозапись в одном из мессенджеров. В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что накануне в аэропорту Бангкока авиакомпания "Аврора" обеспечила всех пассажиров авиарейса средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, проинструктировав о необходимости их использования на протяжении всего полета.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на вторник, 19 мая, в Сахалинской области в общей сложности выявлено 56 случаев заражения коронавирусом (в том числе 6 новых случаев за минувшие сутки), 29 человек выздоровело.

Южно-Сахалинск Генпрокуратура Коронавирус

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