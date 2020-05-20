В Брянске возбудили уголовное дело о взятке на полковника УМВД

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По данным СМИ, это полковник юстиции Сергей Артемов.

Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Полицейский задержан, следователи просят суд заключить его под стражу.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года подчиненный подозреваемого - начальник отдела по расследованию организованной преступности в сфере экономики - договорился с фигурантом уголовного дела, находившимся в его производстве, о прекращении преследования за взятку в 5 млн рублей. 20 сентября 2019 года он получил часть взятки в $2200, из них $800 он передал и.о. начальника следственного управления и $700 - еще одному участнику преступления - оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Следствие считает, что трое полицейских заранее договорились об этом.

17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД при попытке получить очередную часть взятки в 1 млн 105 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

По информации местных СМИ, обвиняемый в коррупции бывший начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ регионального УМВД – подполковник Алексей Сабадашев. Чтобы смягчить свою участь, он заключил досудебное соглашение со следствием и прокуратурой. Бывший и.о. начальника следственного управления полковник юстиции Сергей Артемов задержан на основании его показаний.