Что произошло за день: среда, 20 мая

Уменьшение прироста заболеваемости коронавирусом в РФ, поправки к законодательству о выборах и рекомендации Роспотребнадзора для санаториев

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили 8 764 случая COVID-19. Прирост составил 2,9%, всего случаев инфицирования в России уже 308 705. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране развернуто 164 400 коек для больных коронавирусом, из них заняты 99 558. Она отметила, что уровень смертности от COVID-19 в России ниже, чем по миру в целом, и составляет 0,95%.

- Михаил Мишустин заявил об основаниях для "аккуратного снятия" карантина. По его словам, Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения, ситуация стабилизировалась. Премьер-министр РФ сообщил, что уже 17 регионов готовы к постепенному снятию ограничений, из них 14 перешли к первому этапу смягчения мер против коронавируса.

- В Германии газопроводу "Северный поток 1" позволили отступать от основных положений Газовой директивы ЕС. Федеральное сетевое агентство Германии отметило, что газопровод способствует безопасности поставок и не наносит вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке. Между тем суд ЕС счел неприемлемыми для рассмотрения иски Nord Stream 2 насчет распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.

- В Москве за сутки выздоровевших после COVID-19 оказалось вдвое больше, чем новых пациентов. Число выписанных из больниц достигло рекордных 5 440 человек, а суточный прирост заболеваемости составил 2 699 случаев. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские больницы каждый день принимают около тысячи тяжелобольных COVID-19, город остается "на высокой стадии заболеваемости". По его словам, в мае в столице ожидается более высокая смертность от коронавируса, чем в апреле.

- Совет Федерации одобрил пакет поправок к законодательству о выборах. Закон предусматривает введение дистанционного голосования, в том числе по почте, на выборах всех уровней, а также сбор части подписей в поддержку кандидата через портал госуслуг. При этом разрешенная доля брака в подписях уменьшается с 10% до 5%. Сенаторы также одобрили закон о запрете на участие в выборах для осужденных по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по "дадинской статье".

- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе санаториев и курортов. Заселиться можно будет только со свежим отрицательным тестом на коронавирус и при отсутствии контактов с заболевшими в последние 14 дней. В столовых и на пляжах будет обеспечиваться социальное дистанцирование, а в закрытых помещениях придется носить маски.