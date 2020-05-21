Голикова попросила Путина выделить 41 млрд рублей вузам, больницам и НИИ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина поддержать выделение федеральным вузам, научным институтам и больницам 41 млрд рублей на текущие расходы, в частности, на зарплаты.

"Финансовая устойчивость федеральных учреждений высшего образования, учреждений здравоохранения, культуры, науки тоже выдерживала проверку на прочность (в условиях пандемии - ИФ). Ограниченность в предоставлении ими услуг привела к тому, что по ряду учреждений может возникнуть, - а где-то уже возникла - ситуация в недостаточности обеспечения государственного задания по приоритетным расходам, которые федеральные учреждения должны осуществлять", - сказала Голикова в четверг на совещании у президента.

По словам Голиковой, в первую очередь, это касается выполнения "майского указа" Путина от 2012 года об уровне средних зарплат в учреждениях.

"И здесь, мониторя эту ситуацию, мы сочли возможным предложить вам выделить определенные финансовые ресурсы на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки. (...) И мы приблизительно оцениваем объем таких финансовых ресурсов - без учета культуры, которая уже получила деньги - в 41,4 млрд рублей", - отметила вице-премьер.

Тем не менее, она подчеркнула, что это не значит, что "мы будем эти финансовые ресурсы раздавать": предлагается провести мониторинг финансовой устойчивости, и распределить деньги так, чтобы обеспечить приоритетные расходы.

"По результатам может быть двух этапов выделения таких финансовых ресурсов мы бы были абсолютно спокойны, что все те задачи, которые вы поставили перед федеральными учреждениями (...), будут в полном объеме исполнены. Поэтому просим вашей поддержки в такого рода работе", - сказала Голикова.

"Хорошо", - сказал Путин после ее выступления.