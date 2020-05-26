Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Путин поддержал решение брянского губернатора Богомаза пойти на новый срок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил президенту, что собирается в сентябре выдвинуться на новый срок. Владимир Путин подддержал это решение.

Глава государства сказал, что считает решение Богомаза правильным и ничего против его выдвижения не имеет, но напомнил, что окончательное решение должны принять избиратели.

"Вы с 2015 года работаете, и каковы результаты? Практически по всем основным позициям "в плюсе", - сказал Путин, поблагодарил губернатора за работу и пожелал ему успехов.

Он также рекомендовал главе региона обратить внимание на проблеыу обеспечения жителей региона качественной питьевой водой, доходы населения и жилищное строительство. Кроме того, он пообещал дать поручение правительству поддержать регион в строительстве больничного корпуса и школы на условиях софинансирования.

Ранее в мае Путин поддержал решения пойти на новый срок губернатора Краснодарского края Владимира Кондратьева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Брянская область Александр Богомаз Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Кадыров принял участие в заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Чечне

Пандемия коронавируса

Главврач больницы в Петербурге заявил о массовых увольнениях из-за "истерии с телеэкранов"

Главврач больницы в Петербурге заявил о массовых увольнениях из-за "истерии с телеэкранов"

Источник заявил о планах сделать выходным день проведения парада Победы

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Секретный свидетель по делу "Сети" рассказала о подготовке подсудимых к революции и гражданской войне

В девяти регионах остался недельный запас защитных костюмов для медиков

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Парад Победы в России назначили на 24 июня

Парад Победы в России назначили на 24 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');