Путин поддержал решение брянского губернатора Богомаза пойти на новый срок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил президенту, что собирается в сентябре выдвинуться на новый срок. Владимир Путин подддержал это решение.

Глава государства сказал, что считает решение Богомаза правильным и ничего против его выдвижения не имеет, но напомнил, что окончательное решение должны принять избиратели.

"Вы с 2015 года работаете, и каковы результаты? Практически по всем основным позициям "в плюсе", - сказал Путин, поблагодарил губернатора за работу и пожелал ему успехов.

Он также рекомендовал главе региона обратить внимание на проблеыу обеспечения жителей региона качественной питьевой водой, доходы населения и жилищное строительство. Кроме того, он пообещал дать поручение правительству поддержать регион в строительстве больничного корпуса и школы на условиях софинансирования.

Ранее в мае Путин поддержал решения пойти на новый срок губернатора Краснодарского края Владимира Кондратьева и президента Татарстана Рустама Минниханова.