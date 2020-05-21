Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к полету авиапассажиров без масок

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пассажиров без масок не допустят к полету, такое требование содержится в методических рекомендациях Роспотребнадзора по поэтапному выходу из коронавирусных ограничений в гражданской авиации.

Как говорится в документе, надеть маску потребуют на входе в воздушное судно, пассажир также будет обязан носить ее "в течение всего рейса".

Требование находиться в маске сохранится на первых двух этапах выхода из коронавирусных ограничений, следует из рекомендаций, и будет справедливым как для пассажиров, так и для экипажа (на третьем этапе - только при наличии на борту человека с признаками ОРВИ).

Кроме того, на всех этапах будут мерить температуру пассажиров на входе бесконтактным способом (при симптомах инфекционного заболевания) и дезинфицировать воздушное судно после каждого рейса.

Требование использовать только одноразовую посуду на борту останется актуальным на первом и втором этапе снятия ограничений - на третьем оно перестанет быть обязательным.

Этапы снятия ограничений

На первом этапе ограничений действуют следующие правила.

Управлять самолетом командир воздушного судна (КВС) и второй пилот будут без масок и перчаток, но снять их можно будет только в кабине экипажа. После этого рекомендуется обработать руки антисептиком. Каждый раз, выходя из кабины, маску и перчатки нужно будет надевать снова. Бортпроводники должны быть в масках и перчатках все время, кроме того, маски им нужно будет регулярно менять.

За КВС закрепляется требование контролировать состояние экипажа. Он ведет контроль прохождения предполетного медосмотра и следит, чтобы члены экипажа с температурой тела выше 37 градусов к полету не допускались. Контроль состояния экипажа (по докладу старшего бортпроводника) должен проводиться также после каждого полета.

В командировках членам экипажей будет запрещено передвигаться общественным транспортом, посещать магазины и места для развлечений. Им также предписано постоянно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пассажиры должны будут носить маски и перчатки, во время полета нельзя вставать (за исключением посещения туалета, очередь в которую будет контролировать бортпроводник) и доставать верхнюю одежду с полок без уважительной причины и разрешения экипажа. При входе на борт бесконтактно измерят температуру, пассажиров с повышенной температурой на борт не допустят. Наконец, питание разрешено только в индивидуальной упаковке или одноразовой посуде.

На втором этапе сохраняются те же самые ограничения, за исключением того, что режим "пристегните ремни" используется в обычном режиме (с сохранением ограничений на перемещение по салону). Очередь в туалет по-прежнему контролируется.

На третьем этапе большинство самых существенных ограничений для пассажиров и экипажа снимается. Маски и перчатки обязательны, только если на борту есть человек с симптомами ОРВИ. Посадка осуществляется в обычном режиме (без измерения температуры), ограничения на посещение туалета снимаются, режим "пристегните ремни" используется в обычном режиме. Кроме того, восстанавливается обычная схема питания на рейсе.