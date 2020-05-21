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ЦИК объяснил разморозку средств на голосование по Конституции РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пресс-служба Центризбиркома РФ сообщила, что постановление, которым разрешается использовать ранее замороженные средства, выделенные на подготовку к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, было принято не в ходе открытого для прессы заседания, а во время рабочего совещаниями с регионами.

Вопрос о принятии бюджетных средств на подготовку голосования включили в повестку совещания дополнительным пунктом. Его одобрили единогласно.

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Постановление отменяет ряд пунктов предыдущего документа, который приостанавливает подготовку к голосованию и перечисление денег комиссиям. Комиссии должны были приостановить принятие денег с 28 марта. Также Министерство иностранных дел и Министерство обороны приостановили финансирование участковых избиркомов, образованных за границей.

В ЦИКе считают, что это поможет регионам не оказаться в "форс-мажорной" ситуации.

Ранее сегодня движение "Голос" обратило внимание, что на открытом заседании ЦИК было рассмотрено 14 вопросов, а 15-й, о разморозке средств, не был включен в трансляцию для общественности и журналистов. В ЦИКе объяснили, что хотели решить вопрос оперативно, а постановление опубликовали на своем сайте.

Общероссийское голосование

Ранее Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. 25 марта президент Владимир Путин отложил его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, он предложил запретить иностранное гражданство для высших должностных лиц, усилить роль парламента, губернаторов и Госсовета, закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку об обнулении, которая позволяет Путину участвовать в следующих выборах.

Поправки уже одобрил парламент, а закон подписал президент, однако по предложению Путина они вступят в силу только после одобрения на Общероссийском голосовании – специально процедуре, аналогов которой ранее в России не проводилось.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в администрации президента рассматривают вариант проведения голосования 24 июня вместе с перенесенным парадом в случае улучшения эпидемиологической обстановки. В ЦИКе официально заявили, что о возможных датах проведения голосования им неизвестно. Глава комиссии Элла Памфилова говорила "Интерфаксу", что голосование лучше было бы провести до конца июня, чтобы затем можно было начать подготовку к единому дню голосования в сентябре, не накладывая кампании друг на друга.

ЦИК Конституция коронавирус

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