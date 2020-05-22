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Депутаты освободили религиозные организации от налогов на время пандемии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили поправку об освобождении религиозных организаций от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года из-за пандемии.

Экономический кризис

По закону, пожертвования в любой форме от любых юридических лиц в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.

"Нельзя забывать о том, какую огромную роль играет церковь в нашей жизни и какую поддержку оказывает всем, кто нуждается в помощи. Такие религиозные организации, как Русская православная церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов даже в условиях эпидемии коронавируса продолжают нести служение и помогать людям", - заявил автор поправки, председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Он надеется, что господдержка церкви и социально-ориентированных НКО будет продлена и расширена. В частности, он хотел, чтобы им снизили страховые взносы на постоянной основе с 30 до 15% от фонда оплаты труда, как это уже реализовано в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

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