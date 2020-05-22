Коронавирусом заразились 29 пациентов геронтологического центра в Краснодаре

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Краснодаре очаг коронавирусной инфекции обнаружен в геронтологическом центре "Екатеринодар", из 342 протестированных человек 29 госпитализированы с положительным результатом анализов. Об этом сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

По его словам, все заразившиеся - пациенты, они болеют бессимптомно, жалоб у них нет.

На сайте центра говорится, что он закрылся на карантин вместе с сотрудниками с момента введения на Кубани режима повышенной готовности. Сейчас родственникам пациентов всех социальных учреждений запретили их навещать, сказал министр.

Геронтологический центр "Екатеринодар" оказывает социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе. Учреждение рассчитано на 455 человек (с филиалами). Сегодня там проживает 269 человек.