Путин констатировал позитивную динамику по коронавирусу в России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, позитивная динамика очевидна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", - сказал он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", - отметил глава государства.

В подтверждение своих слов Путин привел статистику, согласно которой неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%. На сегодняшний день он составляет 3,5%.

"При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры затем на пути распространения инфекции", - сказал он.

Широкий охват тестированием на коронавирус очень важен - Путин

Путин подчеркнул, что широкий охват тестирования на коронавирус и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, достигнутых в борьбе с пандемией.

Он рассказал, что за последние две недели общее число проведенных тестов увеличено почти на 3 млн. "Проводится порядка 240 тыс исследований в сутки. Как мы договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу. Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя", - сказал глава государства.

По его словам, чтобы закрепить достигнутые успехи в борьбе с пандемией и не допустить отката назад, важно продолжать эту работу.

Коечный фонд для больных коронавирусом используется на две трети

Путин также сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом на данный момент используется на 66%. "Из 165 тыс специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тыс. Это, как мы видим, около 66%. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что профилактика и широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности.

Актуальные данные по коронавирусу в России

По последним данным оперштаба по коронавирусу, суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд.

По данным на 22 мая, выявлены 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

В Москве за минувшие сутки были зарегистрированы 2 988 новых случаев, общее число диагнозов в столице достигло 158 207. Выздоровели за сутки 2 900 пациентов.