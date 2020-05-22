Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Путин констатировал позитивную динамику по коронавирусу в России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, позитивная динамика очевидна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", - сказал он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", - отметил глава государства.

В подтверждение своих слов Путин привел статистику, согласно которой неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%. На сегодняшний день он составляет 3,5%.

"При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры затем на пути распространения инфекции", - сказал он.

Широкий охват тестированием на коронавирус очень важен - Путин

Путин подчеркнул, что широкий охват тестирования на коронавирус и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, достигнутых в борьбе с пандемией.

Он рассказал, что за последние две недели общее число проведенных тестов увеличено почти на 3 млн. "Проводится порядка 240 тыс исследований в сутки. Как мы договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу. Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя", - сказал глава государства.

По его словам, чтобы закрепить достигнутые успехи в борьбе с пандемией и не допустить отката назад, важно продолжать эту работу.

Коечный фонд для больных коронавирусом используется на две трети

Путин также сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом на данный момент используется на 66%. "Из 165 тыс специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тыс. Это, как мы видим, около 66%. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что профилактика и широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности.

Актуальные данные по коронавирусу в России

По последним данным оперштаба по коронавирусу, суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд.

По данным на 22 мая, выявлены 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

В Москве за минувшие сутки были зарегистрированы 2 988 новых случаев, общее число диагнозов в столице достигло 158 207. Выздоровели за сутки 2 900 пациентов.

Хроника коронавируса. Май.

28
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал защитные маски для насекомых20 мая. В ЮАР выявлено максимальное число случаев COVID-19 среди стран Африки. В стране выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.20 мая. В торговом центре в Бангкоке установили лифт c педалями вместо кнопок в целях борьбы с распространением инфекции.19 мая. Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.19 мая. В нескольких испанских регионах, в том числе в Валенсии и Малаге, открылись небольшие магазины, бары и рестораны с террасами. Группы до 10 человек могут также собираться в общественных местах, в том числе пляжах.18 мая. Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунах18 мая. В Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал защитные маски для насекомых
Хроника 09 января – 22 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Нарушителей самоизоляции в Подмосковье начали привлекать к работе в больницах

Путин призвал быть готовыми ко второй волне эпидемии осенью

Бывшего главу НПО "Космос" Чернякова выпустили из СИЗО

Пандемия коронавируса

Старшеклассники в РФ стали чаще заболевать COVID-19 из-за нарушения режима самоизоляции

Старшеклассники в РФ стали чаще заболевать COVID-19 из-за нарушения режима самоизоляции
Пандемия коронавируса

Тестирование на иммунитет к коронавирусу будет запущено по всей России в июне

Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора назвала дату первого случая заражения коронавирусом в России

Пандемия коронавируса

Голикова заявила об ожидании существенного роста смертности от COVID-19 в мае

В Минэкономразвития допустили долгое сохранение слабой динамики промпроизводства

Беглов счел Петербург неготовым к смягчению коронавирусных ограничений

Дума утвердила закон о досрочном расторжении договоров аренды из-за коронавируса

Дума утвердила закон о досрочном расторжении договоров аренды из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');