В НИИ Гамалеи не исключили начало производства вакцины от COVID-19 к концу лета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В начале июня в Минздрав России будут поданы документы на проведение клинических исследований антикоронавирусной вакцины, сама она может появиться к концу лета, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Заканчиваем доклинические исследования на мелких грызунах, морских свинках, мышах. Результаты положительные, проверены все возможные токсичности. Заканчиваются эксперименты на приматах, по-простому говоря - на обезьянах. В результате введения вакцина демонстрирует высокую иммуногенность и безопасность", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Гинцбург добавил, что, "согласно плану, в первой декаде июня сможем подать в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования препарата", то есть на людях. Ученый уточнил, что это возможно через две недели.

Он надеется, что "к концу лета сможем приступить к масштабированию препарата для его широкого использования", то есть к производству вакцины.

В начале, по мнению Гинцбурга, должны быть привиты медики, которые непосредственно работают с возбудителем, затем - весь медперсонал, организованные коллективы, рабочие на стройках.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 9 434 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных COVID-19 в стране достигло 335 882.