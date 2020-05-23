У прибывших с Чаянды с отрицательным тестом на COVID-19 вахтовиков нашли вирус

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Повторные анализы на наличие коронавирусной инфекции у 62 вахтовиков, прибывших с Чаяндинского месторождения (Якутия) в Томский обсерватор, оказались положительными, сообщает пресс-служба областной администрации.

"При прибытии у всех были документы с отрицательными результатами анализов на СOVID-19 и пометкой "клинически здоров". Впрочем, у каждого были взяты повторные анализы на коронавирус, которые подтвердили инфекцию у 62 человек", - говорится в пресс-релизе.

С признаками ОРВИ заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №3 Томска, а не имеющих симптомов изолировали в отдельных помещениях в обсерваторах.

60 человек, у которых анализы на коронавирус были отрицательными, уже выписали.

Вывезенные вахтовики

Всего с Чаяндинского месторождения в Томск спецбортами было вывезено 220 вахтовиков. На месторождении, по данным властей, работали около 330 жителей Томской области.

Позже в обсерваторе "Зеленый мыс" под Томском за несколько дней скончались двое вахтовиков, причиной летальных исходов стали сердечно-сосудистые патологии. Следственный комитет России и прокуратура выясняет обстоятельства смерти мужчин.