Госдума в 2019 году собралась запретить иностранцам без гражданства РФ водить такси

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В 2019 году законопроект о легковом такси будет доработан с учетом поправок, запрещающих иностранным водителям без российского гражданства работать таксистами, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Мы приняли в первом чтении законопроект о такси, и надеюсь, в 2019 году закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде", - сказал Москвичев журналистам в среду.

Он отметил, что в этом законопроекте "однозначно будут предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси".

По мнению Москвичева, на других видах транспорта можно допустить к работе иностранцев: "пожалуйста, там более жесткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей".