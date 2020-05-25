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Глава Приамурья предложил открыть госпиталь для Амурского ГПЗ и космодрома "Восточный"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил развернуть дополнительный госпиталь для строителей и работников Амурского газоперерабатывающего завода и космодрома "Восточный", сообщает пресс-служба полпредства в Дальневосточном федеральном округе.

Такое предложение прозвучало совещании по профилактике коронавируса на территории строительства Амурского ГПЗ, которое прошло под председательством вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Москве.

"По итогам совещания ФМБА России (Федеральное медико-биологическое агентство - ИФ) рекомендовано предусмотреть развертывание инфекционного госпиталя на базе больницы ДВОМЦ ФМБА в городе Свободный для обеспечения противоэпидемиологических мер по недопущению распространения коронавируса на территории ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Циолковский", - говорится в сообщении.

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В то же время на территории Амурского ГПЗ уже создаются дополнительные обсерваторы и максимально ограничены контакты строителей. АО "СОГАЗ Профмедицина" открывает полевой медцентр со стационаром на 94 койки для персонала подрядных организаций.

Кроме того, по итогам совещания Минздраву и Роспотребнадзору рекомендовали определить требования к развертыванию временного инфекционного госпиталя в районе строительства Амурского ГПЗ. Также поручено предусмотреть оказание медпомощи на стройплощадке до введения госпиталя в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что власти региона решили закрыть Свободный, рядом с которым строится Амурский ГПЗ. Разрешение на въезд в город могут получить только проживающие в нем люди. Доставка важных грузов в муниципалитеты будет также осуществляться по специальным пропускам.

Строительные работы на площадке Амурского ГПЗ на время карантина не прерывались. Для профилактики распространения COVID-19 увеличены сроки вахты, на заводе подготовлены обсерваторы. На строительстве задействовано около 31 тыс. человек, в том числе граждане Италии, Сербии, а также около 450 граждан КНР - в основном инженерный состав подрядных организаций.

На территории города Циолковский, ближайшего к космодрому "Восточный", по данным на 25 мая зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом в инстаграме сообщил глава Циолковского Сергей Левицкий.

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год. На конец марта готовность проекта оценивалась в 59%.

Амурская область Амурский ГПЗ космодром Восточный Василий Орлов коронавирус

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