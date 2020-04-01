Строительство Амурского ГПЗ не будет прерываться из-за карантина

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Строительные работы на площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Амурская область) будут продолжены в условиях карантина с ограничениями для проезда транспорта и граждан, которые не задействованы в технологическом процессе.

"В настоящий момент строительная площадка завода полностью локализована, на въезде на территорию завода установлены дополнительные КПП, запрещен въезд личного транспорта, движение производственного автотранспорта осуществляется строго по пропускам", - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ООО "Газпром переработка Благовещенск" (инвестор и заказчик проекта Амурского ГПЗ).

Отмечается, что основная часть подрядных организаций, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, выполняет строительные работы непрерывного цикла, поэтому приостановка их деятельности невозможна по производственно-техническим причинам.

"Они относятся к категории непрерывно действующих организаций, статус которых особым образом прописан в Указе президента о нерабочих днях. (...) Тот персонал, который не занят в непрерывном производстве, переведен на удаленную работу либо в режим нерабочих дней с соблюдением самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель генерального директора ООО "Газпром переработка Благовещенск" Андрей Белоусов сообщил журналистам, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции увеличены сроки вахты для строителей Амурского ГПЗ, где на важных объектах задействованы сотни иностранцев.

На территории завода проводится регулярная дезинфекция всех помещений и транспортных средств, подготовлены обсерваторы, а также организована ежедневная термометрия работников в вахтовых поселках, на строительной площадке и на КПП.

На строительстве задействовано около 31 тыс. человек, в том числе граждане Италии, Сербии, а также около 450 граждан КНР - в основном инженерный состав подрядных организаций. На данном этапе работы ведутся на всех шести технологических линиях, предусмотренных проектом.

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год. На сегодняшний день степень готовности завода составляет более 50%.