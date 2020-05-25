К первому этапу смягчения ограничений признали готовыми 23 субъекта РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Двадцать три субъекта РФ готовы к переходу на первый этап снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, эти регионы соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор.

Он отметил, что "сегодня ситуация с распространением коронавируса вышла на контролируемый уровень, число новых заболевших снижается, уже ниже 9 тысяч человек в день по стране".

Вице-премьер также подчеркнул, что в России последние 10 дней "коэффициент репродукции находится ниже единицы, нагрузка на систему здравоохранения и количество занятых коек снижается". Он уточнил, что снижение по числу занятых коек произошло в 16 регионах - с 63% до 56%. Также он напомнил, что в последние несколько дней число выздоровевших превысило количество заболевших.