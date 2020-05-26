В Думу внесли законопроект о согласовании с депутатами введения режима повышенной готовности

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов во вторник внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать правительство РФ консультироваться с нижней палатой парламента перед введением режима повышенной готовности.

Документом (962782-7) предлагается дополнить порядок введения правительством и уполномоченными органами власти в регионах режимов повышенной готовности и чрезвычайного положения (68-ФЗ), обязав их проводить "консультации" соответственно с Государственной думой и заксобраниями субъектов Федерации.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно действующему законодательству указ президента о введении чрезвычайного положения должен быть утвержден Советом Федерации, так как ЧС "предусматривает ограничение конституционных прав и свобод граждан".

По мнению автора законопроекта, подобный порядок должен быть введен и для режима повышенной готовности, который также позволяет госорганам временно ограничивать права и свободы россиян.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны.