Коронавирус подтвердился у девяти воспитанников Дома ребенка в Орле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Орловские следователи организовали проверку по сообщениям СМИ о заражении коронавирусной инфекцией девяти малолетних воспитанников Дома ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки в детском специализированном учреждении", - говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки поставлены руководителем следственного управления на особый контроль.

По сообщениям местных СМИ, во вторник в вечернем эфире прямой трансляции в соцсети орловский губернатор Андрей Клычков рассказал об итогах тестирования на COVID-19 персонала Дома малютки и детей.

Клычков сообщил, что в специализированном Доме ребенка у девяти малышей подтвердился диагноз COVID-19, все они направлены в Научно-клинический центр медпомощи матерям и детям им. Круглой.