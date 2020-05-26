Японские педиатры предупредили об опасности медицинских масок для малышей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей, что, несмотря на распространение коронавируса, детям младше двух лет носить маски опасно.

"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути", - отметила ассоциация, добавив, что маски также повышают риск теплового удара у детей.

Ассоциация призывает прекратить использование масок для детей в возрасте до двух лет.

До сих пор было очень мало серьезных случаев заболевания коронавирусом среди детей, причем большинство из них заразились от членов семьи. Вспышек заболевания в школах или детских садах практически не было, обратили внимание японские педиатры.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник отменил режим ЧП в стране после того, как число случаев заражения коронавирусом стало снижаться.