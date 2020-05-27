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В АТОР посоветовали не ждать открытия границ России для туризма раньше сентября

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Открытия российских границ и запуска выездного туризма вряд ли стоит ожидать раньше сентября, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят "приезжайте". А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия", - заявила она во время эфира в инстаграме с ведущей Первого канала Светланой Зейналовой.

При этом, по словам Ломидзе, пока не понятно, что будет с регулярными рейсами. "У нас часто происходит так: если запрещают турпоездки, то организованные, где люди уже все заранее оплатили. А регулярные рейсы при этом летают, и самостоятельные туристы могут куда-то отправиться. С этим пока не понятно", - сказала она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 25 мая, попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил в понедельник, что не видит предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков, а рекомендация Ростуризма о нежелательности поездок за рубеж от 19 марта по-прежнему действует.

АТОР Майя Ломидзе Светлана Зейналова Коронавирус

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