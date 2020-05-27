СП "Мазда Соллерс" перейдет на 4-дневную рабочую неделю в июле и августе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР, Владивосток), совместное предприятие российского ПАО "Соллерс" и японской Mazda, в июле-августе перейдет на сокращенную рабочую неделю.

"На предприятии "Мазда Соллерс" негативные последствия пандемии сказались в той же мере, как и на других автомобильных компаниях в России и за ее пределами. Сложность ситуации диктует необходимость предпринять болезненные, но необходимые меры, в первую очередь направленные на сохранение кадрового потенциала компании и избежание массовых сокращений. В период с 1 июля по 31 августа 2020 года на "Мазда Соллерс" объявлена сокращенная четырехдневная рабочая неделя", - говорится в официальном комментарии компании для СМИ.

Уточняется, что оплата труда сократится пропорционально рабочему времени.

Ранее сообщалось, что ПАО "Соллерс" наряду с другими автопроизводителями, работающими в РФ, с 30 марта приостановило сборку и отгрузку автомобилей в связи с карантином, объявленным руководством страны, и возобновило производство с 6 апреля после получения соответствующего разрешения правительства Приморского края.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году на заводе стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.