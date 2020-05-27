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Химзащита будет дезинфицировать копию Красной площади в Алабине после репетиций Парада

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вернувшиеся из Италии военные будут дезинфицировать площадку на полигоне в Алабине, где будут проходить тренировки к Параду Победы 24 июня, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Площадка - копия московской Красной площади. Обрабатывать ее будут после каждой репетиции.

Этим займутся специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЗВО, военнослужащие бригады, дислоцированной в Курской области.

"Солдаты и офицеры были задействованы в ликвидации последствий вспышки вирусной инфекции в Итальянской Республике и после возвращения из командировки прошли карантин", - добавили в пресс-службе.

Они будут обеззараживать площадку, парки боевых машин, более 300 единиц вооружения и военной техники, места размещения личного состава, подъездные пути, а также транспорт, который будет возить участников парада к местам тренировок

По подсчетам штаба ЗВО, с помощью 10 специальных машин дезинфицирующими растворами будет обработано более 60 тыс. квадратных метров.

Президент Владимир Путин 16 апреля перенес подготовку к Параду Победы из-за коронавируса. Репетировавшие парад тысячи военнослужащих разъехались из Алабина в места постоянной дислокации, их отправили на карантин. 9 мая в городе состоялся только воздушный парад.

26 мая Путин назначил новую дату проведения Парада Победы - 24 июня.

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