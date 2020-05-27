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Путин указал на недочеты смоленскому губернатору, решившему участвовать в выборах

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Алексея Островского баллотироваться на пост губернатора Смоленской области, но обратил внимание на недочеты в его работе в отдельных отраслях.

Путин в ходе рабочей встречи с Островским отметил, что есть недоработки в сфере сельского хозяйства, промышленном производстве и строительстве.

"Безусловно, я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но как в таких случаях всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на предстоящих выборах. Могу только пожелать вам удачи и успеха на этих выборах", - сказал президент РФ.

О намерении баллотироваться на новый губернаторский срок осенью 2020 года Островский сообщил в ходе встречи с Путиным.

"Не могу не затронуть очень важный, принципиальный для меня вопрос. Вопрос завершения в сентябре моих текущих полномочий. (...) У меня есть силы, готовность, желание работать. Поэтому если вы вновь окажете мне доверие, поддержите меня, я приму участие в выборах для того, чтобы работать дальше в случае поддержки жителей региона и улучшать жизнь смолян", - сказал он.

Островский добавил, что за пять лет региону удалось достичь определенных позитивных успехов. "В области политическая и социальная стабильность, улучшился инвестиционный климат. За все время работы мы привлекли более 300 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Для нашего региона это очень приличная сумма. При этом конечно существуют нерешенные проблемы и трудности. У нашего региона есть безусловно больший потенциал", - сказал губернатор.

Об Алексее Островском

Островский родился 14 января 1976 года в Москве. Окончил Московский государственный открытый университет (мировая экономика) и Московский государственный институт международных отношений МИД России (юриспруденция). В 1994-2003 годах - помощник руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе, руководитель секретариата заместителя председателя Госдумы Владимира Жириновского.

Избирался депутатом в Госдуму.

26 апреля 2012 года Островский вступил в должность губернатора Смоленской области. 28 сентября 2015 года он был переизбран на второй срок.

Владимир Путин Алексей Островский

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