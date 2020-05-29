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Путин поддержал решение костромского губернатора Ситникова пойти на новый срок

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал решение губернатора Костромской области Сергея Ситникова пойти на новый срок и назвал его работу "в целом положительной". Они обсудили это 29 мая в режиме видеоконференции.

По словам Путина, теперь нужно, чтобы работу Ситникова оценили избиратели.

"Для этого нужно показать и предстоящую программу по развитию области, и презентовать то, что сделано в Костроме за последние годы так, чтобы это было убедительно для ваших избирателей. Желаю вам успехов", - сказал президент.

"Область развивается. Думаю, что и вам хотелось бы, чтобы это шло гораздо более быстрыми темпами, чем происходит на самом деле. Но в целом ситуация стабильная", - сказал также Путин. Он отметил, что видит погруженность губернатора "в материал" в части проблем области и что тот знет, что нужно делать.

Ранее в мае президент уже высказал свою поддержку нескольким главам регионов, которые решили снова участвовать в губернаторских выборах. В частности, 27 мая он одобрил такие планы смоленского губернатора Алексея Островского и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Костромскася область Сергей Ситников Владимир Путин

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