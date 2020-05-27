Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о положительном тесте на коронавирус.

"Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", - отметил он в видеообращении на своей странице в соцсети.

По состоянию на 27 мая, в Удмуртии выявлено 583 случаев заражения. Скончались 14 человек, 347 выздоровели. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на аппарате ИВЛ, еще 21 - в состоянии средней степени тяжести.