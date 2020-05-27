Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Детям и вожатым запретят покидать лагерь до конца смены

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских оздоровительных организаций по работе в условиях пандемии коронавируса.

Документ предоставили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Рекомендации направлены на минимизацию внешних контактов детей и взрослых, которые находятся на территории лагеря, рекомендуется вести контроль за здоровьем и усиленную дезинфекцию.

Наполняемость отрядов должна составлять не более 50%, чтобы обеспечить социальную дистанцию в 1,5 м, у детей перед заездом попросят справку об отсутствии контактов с COVID-пациентами. За каждым отрядом закрепят отдельное помещение.

На период работы смены (21 день) сотрудникам будет запрещено выезжать за пределы лагеря. Кроме того, устанавливается правило, что дети могут приехать в лагерь только в день заезда и не могут временно покидать лагерь в течение смены. Посещать детей родители и опекуны не смогут, родительские дни отменяются.

Работникам придется носить маски и перчатки, для детей такое требование отсутствует. Тем не менее, и детям, и взрослым каждый день по утрам и вечерам будут мерить температуру и заносить данные в журнал. Если у ребенка обнаружат признаки ОРВИ, к нему вызовут "скорую".

Общение детей между отрядами в лагере будет существенно ограничено: они должны принимать пищу в разное время, для них должны организовать разное время работы кружков и секций. Все мероприятия должны по максимуму, насколько это возможно, проводиться на открытом воздухе.

Допуск вожатых и другого персонала лагеря будет возможен только по результатам иммуноферментного анализа на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до начала смены. Все работники должны будут заехать в лагерь одновременно.

Перед открытием лагеря тщательно продезинфицируют. Роспотребнадзор дает подробные рекомендации по уборке, мойке посуды, очистке воздуха и проветриванию помещений, установке дозаторов с антисептиками и кулеров с водой и одноразовыми стаканчиками.

Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Власти Крыма попросили не обязывать регион тестировать туристов на COVID-19

Кадыров сообщил, что отмечал праздник Ураза Байрам дома

Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом
Экономический кризис

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа
Экономический кризис

Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в России на третий квартал 2020 года

Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян

Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян
Экономический кризис

Путин сообщил о почти 2 млн официально зарегистрированных безработных в РФ

Пандемия коронавируса

Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей

Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');