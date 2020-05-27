Детям и вожатым запретят покидать лагерь до конца смены

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских оздоровительных организаций по работе в условиях пандемии коронавируса.

Документ предоставили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Рекомендации направлены на минимизацию внешних контактов детей и взрослых, которые находятся на территории лагеря, рекомендуется вести контроль за здоровьем и усиленную дезинфекцию.

Наполняемость отрядов должна составлять не более 50%, чтобы обеспечить социальную дистанцию в 1,5 м, у детей перед заездом попросят справку об отсутствии контактов с COVID-пациентами. За каждым отрядом закрепят отдельное помещение.

На период работы смены (21 день) сотрудникам будет запрещено выезжать за пределы лагеря. Кроме того, устанавливается правило, что дети могут приехать в лагерь только в день заезда и не могут временно покидать лагерь в течение смены. Посещать детей родители и опекуны не смогут, родительские дни отменяются.

Работникам придется носить маски и перчатки, для детей такое требование отсутствует. Тем не менее, и детям, и взрослым каждый день по утрам и вечерам будут мерить температуру и заносить данные в журнал. Если у ребенка обнаружат признаки ОРВИ, к нему вызовут "скорую".

Общение детей между отрядами в лагере будет существенно ограничено: они должны принимать пищу в разное время, для них должны организовать разное время работы кружков и секций. Все мероприятия должны по максимуму, насколько это возможно, проводиться на открытом воздухе.

Допуск вожатых и другого персонала лагеря будет возможен только по результатам иммуноферментного анализа на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до начала смены. Все работники должны будут заехать в лагерь одновременно.

Перед открытием лагеря тщательно продезинфицируют. Роспотребнадзор дает подробные рекомендации по уборке, мойке посуды, очистке воздуха и проветриванию помещений, установке дозаторов с антисептиками и кулеров с водой и одноразовыми стаканчиками.