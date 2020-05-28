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В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Адальби Шхагошев считает, что, если дипломатические меры борьбы с недостоверной информацией в СМИ не приводят к успеху, нужно идти на жесткие санкции, вплоть до лишения аккредитации.

"Если не получается добиться результатов через действующие законы и даже пригласить на разговор, значит, будем готовить второй путь", - сказал Шхагошев журналистам в четверг по итогам заседания комиссии.

По словам Шхагошева, "второй путь" предусматривает доработку законопроектов, которые предусматривают внушительные штрафы за публикацию недостоверной информации, а также наказание в виде лишения аккредитации.

По словам депутата, комиссия обратила внимание на публикацию в иностранных СМИ сообщений о занижении смертности от коронавируса в РФ и недостоверных рейтингах политиков от ВЦИОМ.

Шхагошев рассказал, что комиссия приглашает на встречу представителя агентства Bloomberg в России, но согласия пока нет.

В четверг комиссия обсудила факты вмешательства во внутренние дела РФ "путем фабрикации и распространения иностранными СМИ фейковых новостей о борьбе с распространением коронавируса в России". Речь, как отметил глава комиссии Василий Пискарев, идет о публикациях The New York Times, Financial Times b агентства Bloomberg. "В поле нашего зрения попали и такие издания и медиаресурсы, как "Немецкая волна", "Голос Америки", "Радио Свобода" и его дочерние ресурсы "Север.Реалии" и "Крым.Реалии", "Настоящее время" а также "Медуза" и "МБХ-Медиа", ретранслирующие подобную недостоверную информацию на российскую аудиторию", - сказал Пискарев.

Он отметил, что комиссия попросила МИД и Генпрокуратуру принять меры реагирования в отношении медиакомпаний, причастных к распространению деструктивной информации.

Госдума

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