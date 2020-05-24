Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Посольстве РФ в США попросили информационное агентство Bloomberg извиниться перед читателями за дезинформацию о рейтинге российского президента Владимира Путина.

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", - говорится в заявлении посольства, размещённом на странице дипмиссии в фейсбуке.

Российские дипломаты отметили, что "на этот раз объектом махинаций стал "рейтинг" президента Путина".

"Со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27%. Редакция Bloomberg продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям. Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия - 67,9%", - подчеркнули в посольстве.

Ранее в мае посольство России в США потребовало от Bloomberg опровергнуть данные о количестве больничных коек в РФ, которые приводятся в материале о ситуации с коронавирусом COVID-19.