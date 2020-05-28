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Детская смертность в автомобильных авариях в РФ упала на 50% в период пандемии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В России зафиксировано снижение на 50% детской смертности в автомобильных авариях и на 40% - раненых в ДТП в апреле текущего года в сравнении с прошлогодними данными, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

"Что касается пандемии - конечно же она очень здорово повлияла на ситуацию с аварийностью. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и раненных в них людей на 40%, количество погибших при этом сократилось на 23%", - сказал Понарьин журналистам на пресс-конференции в четверг.

При этом, по его словам, количество фактов детской смертности на дорогах в разных регионах снизилось на 50% и выше. "Изоляция привела к тому, что сократились пешеходные потоки, пассажирские перевозки, что естественным образом сказалось на статистике", - отметил он.

"Аналогичную картину мы наблюдаем и в мае. Цифры скромнее, чем в апреле, но снижение достаточно приличное", - заявил представитель полиции.

Основной задачей на сегодняшний день Понарьин назвал сохранение тренда снижения смертности в "постпандемийный период и удержание ситуации" на озвученных показателях.

Хроника 09 января – 28 мая 2020 годаПандемия коронавируса
МВД Олег Понарьин Коронавирус

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