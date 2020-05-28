Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В России объем госзакупок антивирусных медсредств в марте-апреле 2020 года вырос в разы, приблизительно до 35 млрд рублей, медоборудования - на порядок, до 30 млрд рублей, следует из данных проекта "Маркер" (ранее "СПАРК-Маркетинг") группы "Интерфакс".

Под медоборудованием подразумеваются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За отчетный период заказчики провели 1,7 тыс. закупок на 30,8 млрд рублей. При этом почти половина этих закупок (864 закупочные процедуры на 20 млрд рублей) осуществлялась у единственного поставщика. Объем закупок ИВЛ в марте-апреле 2019 года составлял всего 1,1 млрд рублей.

В марте Минфин дал официальное разъяснение о возможности закупаться у единственных поставщиков любых товаров, работ, услуг при введении режима повышенной готовности. Позднее аналогичное, по сути, разъяснение о возможности закупок у едпоставщиков в условиях чрезвычайной ситуации дала Федеральная антимонопольная служба России.

При этом в "Маркере" отметили, что в мае аппараты ИВЛ продолжают активно закупаться. Так, на середину мая госзаказчики провели 323 закупки на 3,1 млрд рублей, из которых половина (по числу процедур) пришлась на закупки в рамках ЧС. В денежном выражении объем чрезвычайных закупок ИВЛ в мае составил 2,3 млрд рублей.

В свою очередь эксперты Бюро расследований ОНФ (занимается, в том числе, мониторингом госзакупок) отметили, что активисты ОНФ выявляют случаи значительного завышения цен на аппараты ИВЛ. Так, при закупках недорогих аппаратов ИВЛ (стоимостью около 1,5 млн рублей по ценам до введения режима самоизоляции в РФ) цена одного устройства в некоторых случаях завышается почти в два раза - до 3,9 млн рублей. При закупках аппаратов среднего ценового диапазона встречаются случаи повышения цены с 2,5 млн рублей до 4,1 млн рублей, а при закупках более дорогих устройств - с 4,7 млн рублей до 5,7 млн рублей.

К антивирусным средствам отнесены маски и респираторы, противовирусные аппараты, антибиотики и антикоагулянты. В марте-апреле прошлого года госзаказчики провели около 34 тыс. закупок на 14 млрд рублей. В марте-апреле текущего года эти показатели выросли, соответственно до 46 тыс. закупочных процедур общим объемом около 35 млрд рублей.

По данным "Маркера", наибольший рост отмечен в закупках масок и респираторов (до 4,3 млрд рублей со 132,5 млн рублей годом ранее), противовирусных препаратов (до 19,8 млрд рублей с 9,9 млрд рублей) и антикоагулянтов (до 5,4 млрд рублей с 1,9 млрд рублей).

Также эксперты отметили, что объем закупок медицинских услуг в марте-апреле вырос только в 1,5 раза - до 15,5 млрд рублей против 10,8 млрд рублей в марте-апреле прошлого года. При этом возможностью закупки медицинских услуг у едпоставщиков госзаказчики фактически не воспользовались - объем чрезвычайных закупок составил только 213 млн рублей.