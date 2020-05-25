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Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Расходы на здравоохранение и социальную политику в апреле 2020 года стали самыми существенными в этом месяце за последние четыре года, увеличившись по сравнению с апрелем 2019 года в 1,7 раза.

Как следует из предварительной оценки Минфином исполнения бюджета РФ в январе-апреле, расходы на здравоохранение составили в апреле 103 млрд рублей, на социальную политику - 727 млрд рублей.

В апреле 2019 года они были на уровне 65 млрд рублей и 422 млрд рублей, в апреле 2018 года - порядка 61 млрд рублей и 480 млрд рублей, 2017 года - 30 млрд рублей и 420 млрд рублей соответственно.

В целом расходы в апреле текущего года достигли 2,16 трлн рублей, годом ранее их объем составил 1,63 трлн рублей, в апреле 2018 года - 1,615 трлн рублей, 2017 года - 1,367 трлн рублей.

В апреле стартовали коронавирусные выплаты гражданам

Апрель стал первым месяцем, когда стали осуществляться выплаты гражданам и финансирование дополнительных расходов в рамках борьбы с COVID-19.

Пандемия коронавируса

Так, в прошлом месяце регионам дополнительно были направлены 32,4 млрд рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом, а также начаты выплаты медикам, которые помогают инфицированным (всего на эту поддержку планируется предоставить 50 млрд рублей). Также в апреле были начаты выплаты максимального пособия по безработице в размере 12 130 рублей гражданам, потерявшим работу после 1 марта.

В целом расходы в январе-апреле увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 24%, хотя в предыдущие годы стандартным уровнем роста были 1-5%. При этом расходы были выше уже начиная с января, то есть до распространения коронавируса, в каждый последующий период превышая аналогичные периоды предыдущего года примерно на 20% (обычно рост не превышал 10%).

В Минфине подтвердили значительный рост расходов на соцобязательства

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, расходы на социальные обязательства увеличиваются ежегодно, в текущем году, действительно, произошел значительный рост расходов по этому направлению по сравнению с прошлым годом.

"В федеральном бюджете предусмотрены дополнительные расходы: на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно; на предоставление семьям с начала 2020 года материнского капитала при рождении (усыновлении) первого ребенка (в размере 466 617 рублей); на увеличение размера материнского капитала для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года родится второй или последующий ребенок, на 150 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

"Кроме того, в связи с 75-й годовщиной Победы в ВОВ в апреле-мае 2020 года предусмотрены единовременные выплаты некоторым категориям граждан РФ в размере 75 тыс. рублей и 50 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

На увеличение расходов в апреле, безусловно, повлияли и принятые решения, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе, на реализацию ряда мероприятий по поддержке безработных и семей с детьми, отметили в Минфине.

В частности, начались выплаты по следующим мерам: был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 130 рублей; в апреле-июне размер пособия по безработице установлен на этом уровне, также был повышен размер пособия по безработице гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, на 3 тыс. рублей за каждого ребенка одному из безработных родителей; семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, предусмотрены в апреле, мае и июне дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Кроме того, в бюджете предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение. В связи с ухудшением ситуации из-за пандемии дополнительные средства направлены в том числе на создание дополнительных койко-мест, выплаты медицинскому персоналу, а также закупку специальных средств защиты и медицинского оборудования.

При этом в Минфине подчеркнули, что в текущем году рост расходов продолжится, так как часть мер поддержки начнет действовать с последующих месяцев.

Прогнозы по дефициту бюджета в этом году

Ранее глава ведомства Антон Силуанов оценивал дефицит бюджета РФ в текущем году в 4% ВВП при падении экономики на 5%. ЦБ РФ и Минэкономразвития оценивают возможный дефицит в 5-6% ВВП. Законом о бюджете с учетом внесенных в марте, то есть "докарантинных", поправок предусмотрен профицит 0,8% ВВП. В январе-апреле он составил 0,4% ВВП - с учетом разового поступления прибыли ЦБ от сделки с акциями Сбербанка.

Смягчение бюджетной политики в результате борьбы с распространением COVID-19 и поддержки граждан и экономики из-за введенных ограничительных мер в 2020 году приведет к дефициту консолидированного бюджета РФ в 8,5% ВВП, говорилось в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики (версия, актуальная по состоянию на 18 мая).

В целом смягчение фискальной политики в 2020 году ожидается в размере более 10% ВВП, что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах, говорилось в документе. Те же цифры ранее озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В 2019 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1,8% ВВП, консолидированный - около 1,9% ВВП.

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