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Главный микробиолог Минздрава предостерег от приема антибиотиков при COVID-19

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Более 90% заболевших коронавирусной инфекцией получают антибиотики, хотя для вирусных заболеваний это необоснованная терапия и она грозит пациентам последствиями в более отдальенном будущем, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

Пандемия коронавируса

"По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях, - сказал он журналистам. - Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - нового коронавируса SARS-Cov-2, поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков".

Козлов убежден, что сложившаяся практика вызовет значительный рост резистентности к антимикробным препаратам и повлечет серьезные неблагоприятные последствия в будущем.

"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям", - предупредил эксперт.

Ранее в ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал, что антибиотики не нужны при легком течении COVID-19, их прописывают при осложнениях.

29 октября руководитель клиники пульмонологии Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Аверьянов признал, что не существует эффективных препаратов от COVID-19.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Минздрав коронавирус Роман Козлов

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