Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке.

С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".

В 2010 году он был приговорен к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти на акции "Стратегии 31", однако был помилован Дмитрием Медведевым.

В 2014 году его повторно приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по аналогичному обвинению: применение насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади в 2013 году.

В июне 2016 года суд Котласа продлил срок заключения на 11 месяцев за оскорбление представителей власти - заявление написали сотрудники ФСИН. 20 марта 2017 года Мохнаткин был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии: по версии следствия, заключенный якобы оказал сопротивление охранникам и ударил одного из них.

Мохнаткин вышел на свободу в 2018 году.

В декабре прошлого года Мохнаткин был госпитализирован в тяжелом состоянии, в ноябре у него начались осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме. По его словам, в марте 2016 года, когда он отбывал наказание в исправительной колонии №4 в Архангельской области, сотрудники ФСИН сломали ему позвоночник.