Беглов сообщил о 700 тыс. петербуржцев, не работающих из-за антивирусных ограничений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге возможность работать в период ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сохраняют около 2,4 млн жителей города, более 700 тысяч сейчас не работают, сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

По его словам, всего в городе зарегистрировано около 250 тысяч организаций, где работают 3 млн 120 тысяч человек.

"Сегодня работают порядка 180 тысяч предприятий, это около 78% рабочих мест, они востребованы, там люди работают. В общей сложности у нас работают примерно 2,4 млн человек. Основной удар пришелся на сферу услуг, где у нас работали порядка 400 тысяч человек", - сказал губернатор.

Беглов также заявил, что до пандемии официальная безработица в Петербурге составляла 1,4%, сегодня она выросла до 2,5%.

Санкт-Петербург занимает третье место среди российских регионов по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на четверг, в городе было зарегистрировано 14 846 инфицированных (383 новых случая заражения), 4 783 человек выздоровели, 167 скончались.

С 1 июня в Петербурге смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, горожане теперь не будут обязаны соблюдать самоизоляцию и носить маски и перчатки на улицах - эти меры будут носить рекомендательный характер. В общественных местах, транспорте, магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным.