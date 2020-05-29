Москвичи смогут найти свой цифровой пропуск на сайте mos.ru по номеру телефона

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новый сервис на mos.ru поможет найти утерянный цифровой пропуск, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он пояснил, что сервис создан с учетом пожеланий горожан.

Если человек по какой-то причине не сохранил номер пропуска или потерял, он сможет его восстановить сам. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки.

Новая опция позволяет горожанам увидеть список своих пропусков, проверить их действительность и при необходимости внести изменения.

Необходимо на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис "Найти свои цифровые пропуска". В открывшемся окне надо ввести номер телефона, указанный при получении пропуска, и ввести подтверждающий код, который придет в СМС-

Если пропуск недействителен, пользователь увидит дату и причину аннулирования.

С 15 апреля в Москве был введен пропускной режим в рамках борьбы с коронавирусом. В пределах своего района передвигаться можно без электронного пропуска при условии соблюдения правил самоизоляции, однако для поездок на работу и по личным делам необходим соответствующий документ.