Ученый заявил, что вольготно перезимовавшие вредители угрожают качеству зерна в РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Теплая зима в этом году позволила сохраниться на российских полях многим вредителям посевов и болезням растений. Активизируются и сорняки. Все это угрожает качеству зерна в РФ, что может отразиться на его экспорте, считает профессор Воронежского государственного аграрного университета Сергей Гончаров.

"Мягкая зима и дефицит влаги благоприятствовали массовому распространению вредителей. Было и питание, зеленя озимых. И это является проблемой для будущего урожая", - заявил он на онлайн-конференции "Зерно России: новая реальность" в пятницу.

Прежде всего, речь идет об озимых, которые уже сформировали колос. О формировании урожайности яровых культур говорить достаточно рано, "пока неизвестно, каким будет продуктивный стеблестой", сказал он.

По его словам, суммарно температура и влага способны развивать вспышки численности вредителей. "И уже по этому сезону отмечен рост численности чешуекрылых, а это мотыльки - луговой, стеблевой, а также капустные и зерновые совки, - сообщил он. - Активизируются и жесткокрылые жуки. Например, клоп вредная черепашка (опасный вредитель зерна - ИФ) только пытается выходить на поля. До этого его практически не было видно".

Как сообщил Гончаров, для Черноземья главная проблема сегодняшнего дня - стремительное развитие септориоза (грибковое заболевание). "Вышедшие из зимовки растения уже имели запас осенней инфекции. Практически все. Весной было слишком сухо. Но сейчас пошли дожди, все загорелось", - сказал он, отметив, что при таких заболеваниях риски потери урожая составляют до 30-40%.

По его словам, более опасными являются фузариозы, потому что приводят к накоплению микотоксинов в зерне. "А это снижение качества и невозможность экспортирования в определенные регионы. Это, действительно, серьезная проблема", - отметил он.

Гончаров также сообщил, что в этом году "чувствуют себя великолепно" и сорняки. "Растут быстро, обгоняют растения. В чем проблема? Погоды не было, чтобы бороться с ними, очень мало было "окон" для борьбы. Эффективность гербицидов ниже при прохладной, дождливой, ветреной погоде, при низкой влажности воздуха и тд. А ведь потери могут быть более 20%", - сказал он.

Вместе с тем ученый заявил, что нынешнее состояние озимых "достаточно для того, чтобы подавлять рост сорняков". "Но они "отомстят", позже могут выйти в верхний ярус и испортить качество", - предупредил он, добавив, что "везде есть риски снижения качества (зерна - ИФ) из-за биологических стрессов".