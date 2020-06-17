МИД подтвердил захват йеменскими боевиками напечатанных в РФ денег на $250 млн

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что в Йемене боевики напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты на сумму 64 млрд риалов ($255 млн).

"Судя по той информации, которую мы получаем, указанный инцидент действительно имел место в столице йеменского юга, в городе Аден. Мы также можем подтвердить, что в соответствии с контрактом, он был подписан с официальными йеменскими властями в 2017 году, АО "Гознак" печатает для этой страны новые денежные знаки", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что "речь идет об исключительно коммерческой сделке, свои обязательства по которой упомянутая российская компания выполняет, как мы понимаем, со свойственным ей высоким профессионализмом, качественно и в срок".

Ранее западные СМИ сообщили о том, что боевики во вторник напали на правительственный конвой, похитив отпечатанные в России банкноты на сумму в 64 млрд риалов.

История с ливийскими динарами

В конце мая Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором приветствовал изъятие властями Мальты "фальшивой" ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, напечатанной "Гознаком". Отмечалось, что о конфискации Мальта сообщила 26 мая. Госдеп утверждал, что купюры напечатаны по заказу "нелегитимной параллельной структуры". Ведомство настаивает, что легитимным можно считать только ЦБ Ливии, расположенный в Триполи (в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка).

МИД РФ отверг заявления США о "фальшивой" ливийской валюте. В ведомстве подчеркнули, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Отмечалось, что ливийская сторона внесла предоплату. После этого российская организация направила в адрес ЦБ в Тобруке тираж ливийских банкнот.

Комиссия ООН не нашла нарушений в поставке Россией купюр для Ливии.